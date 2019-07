The Boys, Watchmen e gli Avengers: la sovversione dei cinecomic

Il 26 luglio arriva su Amazon Prime Video la serie TV The Boys che si ascrive a un filone che, dal 2000 in poi, domina egemonicamente il mercato cinematografico: i cinecomic. Ma la supremazia incontrollata di un solo genere sul cinema d’intrattenimento, quello indiscutibilmente più radicato nell’immaginario collettivo, non è una novità. Quest’ultimo è da sempre stato caratterizzato dallo spadroneggiamento di un particolare genere che, per ragioni artistiche e di mercato, impone la sua preminenza in un dato periodo storico e sociale.

È stato così negli anni Quaranta e Cinquanta con il noir – valorizzato da maestri del genere -, tra i Cinquanta e i Sessanta con il western in occidente e il jidai-geki in oriente, tra i Settanta e i Novanta con il poliziesco. Dal 2000 in poi, e precisamente da X-Men di Bryan Singer e Spider-Man (2002) di Sam Raimi, il genere a far maggior presa sul pubblico è il cinecomic che negli anni, grazie alla pianificazione e all’implementazione di universi narrativi transmediali – come nel caso della DC e soprattutto della Marvel – è riuscito a raggiungere le vette dell’élite cinematografica, fino agli Oscar di Black panther (2018) di Ryan Coogler, e la pellicola con il più alto incasso nella storia del cinema, Avengers: Endgame (2019) di Joe & Anthony Russo.

Come ogni genere cinematografico però, anche il cinecomic ha/avrà una vita ben definita, perché per quanto – numeri alla mano – gli incassi di Avengers: Endgame abbiano fatto la storia superando Avatar (2009) come più alto incasso di sempre, arriverà un giorno in cui l’inevitabile calo fisiologico diventerà realtà e un nuovo genere andrà per la maggiore. In tal senso, le parole di Steven Spielberg (Jurassic park, Prova a prendermi, Ready Player One) all’Associated Press – nel lontano 2015 – con cui mette a paragone la parabola del cinecomic a quella del western, sono la perfetta diagnosi di ciò che capiterà in un domani non meglio specificato: “Noi c’eravamo quando il western è morto, e arriverà il tempo in cui i cinecomic seguiranno la stessa strada. Non significa che non ci saranno più occasioni per un ritorno del western, o che un giorno i supereroi non possano ricomparire” – e continua a proposito della situazione attuale – “Certo, ora i cinecomic sono vivi e fiorenti, sto solo dicendo che questi cicli hanno un tempo limitato nella cultura popolare. Arriverà il giorno in cui le storie mitologiche saranno soppiantate da qualche altro genere che magari un giovane cineasta scoprirà per tutti noi.”

Il western infatti, partendo dalle opere di John Ford (Sentieri selvaggi, Il massacro di Fort Apache, Rio Grande, Cavalcarono insieme) – che prendevano pezzi di storia americana per consegnarla all’immortalità cinematografica – e Howard Hawks – in cui il genere diventava funzionale per raccontare della famiglia, come nel caso de Il fiume rosso (1948) e dell’amicizia come nel caso de Un dollaro d’onore (1959) – ha seguito la deriva revisionista già a partire dai primi anni Sessanta, principalmente con le opere di Sergio Leone (Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, Il buono il brutto e il cattivo, C’era una volta il west, Giù la testa) e Sergio Corbucci (Django, Il grande silenzio). Il lavoro innovativo dei registi italiani tanto apprezzati da Quentin Tarantino, diede vita agli Spaghetti-western (cui seguirono svariate revisioni del genere tra Messico e Giappone), caratterizzati da intrecci più elaborati e da villain “sporchi” dalla caratterizzazione estrema.

Seguì poi un lavoro di revisione del genere da parte degli americani Sam Peckinpah (Il mucchio selvaggio e Voglio la testa di Garcia), Clint Eastwood (Il texano dagli occhi di ghiaccio, Lo straniero senza nome, Gli spietati) e Robert Altman (I compari, Buffalo Bill e gli indiani), e di autori come Arthur Penn (Piccolo grande uomo) – volti a lavorare invece sulla narrazione, mostrando punti di vista inediti o la rielaborazione di elementi classici, come fece John Ford con Il grande sentiero (1964), western che rivalutava il ruolo degli indiani in tutte le sue pellicole.

Lo stesso sta accadendo oggi con il cinecomic, che da Watchmen (2009) fino a The Boys (2019), oltre a quelli d’impostazione classica, sta presentando forme di narrazione revisioniste, che vanno ad intaccare i topoi di genere, rimescolando un po’ le carte in un genere ampiamente inflazionato.