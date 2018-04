Dopo una trepidante attesa, Avengers: Infinity War ha debuttato in molti Paesi del mondo e consentirà al MCU di superare i $15 miliardo incassati al botteghino

Mentre Avengers: Infinity War comincia a rastrellare quello che sicuramente sarà un incasso stratosferico (i numeri parlano già di un week-end diretto verso i $225 milioni negli USA e i $500 milioni nel mondo), il MCU può guardarsi alle spalle sorridente, avendo accumulato in questi 10 anni ben $14,81 miliardi. Già a partire da lunedì, i Marvel Studios dovrebbero dunque poter brindare il superamento dei $15 miliardi incassati in totale dal loro universo cinematografico.

Fun.com ha realizzato un’utile grafica che mostra il modo in cui le saghe dedicate ai differenti supereroi abbiano contribuito al successo del MCU. Avengers: Infinity War (QUI la nostra recensione) è il diciannovesime film dell’universo Marvel, e una volta che il cinecomic sarà tolto dalle sale, siamo sicuri che la cifra che appare nell’immagine sarà ben più alta. Il titolo dei fratelli Russo, a ogni modo, non rappresenta un punto di arrivo, dal momento che il prossimo anno arriverà nelle sale Avengers 4 e nel frattempo avremo visto debuttare Ant-Man and the Wasp. Dopo il film del 2019, Kevin Feige ha promesso un nuovo inizio ricco di sorprese per il MCU.

Avengers: Infinity War, nelle sale italiane dal 25 aprile, vede un cast composto da Josh Brolin, Chris Evans, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Tom Holland, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Pom Klementieff, Chadwick Boseman, Zoë Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Dave Bautista, Letitia Wright, Don Cheadle, Danai Gurira, Anthony Mackie e Benedict Wong.