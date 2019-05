Film sulle donne: 12 storie di vero empowerment femminile

7. Suffragette (2015): la lotta per il voto delle giovani operaie britanniche

Maud Watts, interpretata da Carey Mulligan, operaia in una lavanderia dalla tenera infanzia, combatte per l’emancipazione femminile e il diritto di voto: gli sceneggiatori hanno scritto il suo personaggio basandosi su lettere e biografie di varie donne che, tra 1912 e 1918, erano entrate a far parte del movimento delle suffragette britanniche guidato da Emmeline Pankhurst (Meryl Streep nel film), fondatrice del Women’s Social and Political Union (WSPU), il cui slogan era l’evocativo deeds not words (azioni non parole). La Pankhurst collezionò tredici arresti per la sua attività di protesta contro la cultura patriarcale e maschiocentrica: nel 1999 la rivista statunitense Time l’ha definita “una delle persone più importanti del XX secolo che ha modellato una nuova idea di donna per il nostro tempo”.