Terminator: Destino Oscuro – guida al cast e ai personaggi

6. Terminator: Destino Oscuro – Linda Hamilton è Sarah Connor

Linda Hamilton torna nelle sembianze di Sarah Connor in Terminator: Destino Oscuro, ciò accade per la terza volta, senza considerare un cameo vocale in Terminator Salvation.

In Terminator, il personaggio di Sarah è presentato come la futura madre della rivoluzione cacciata dai robot provenienti dal futuro. In Terminator: Giorno del Giudizio, Sarah era divenuta un’abile combattente, rinchiusa per follia, che giunge a fidarsi del T-800 in questione per proteggere John. La presenza di Sarah in Terminator: Destino Oscuro sarà di vitale importanza, poiché si unirà a Grace per aiutare e proteggere Dani Ramos da Rev 9 e, soprattutto, per impedire la fine dell’umanità. Tuttavia, in questo modo, Sarah sarà costretta ad incontrare i demoni del proprio passato, rappresentati dai freddi occhi di Carl.

Linda Hamilton potrebbe essere riconosciuta solo per il suo suolo nel fanchise di Terminator, ma la sua attività di recitazione si estese in diversi altri film e nel mondo della televisione. I primi anni della sua carriera includevano ruoli in spettacoli popolari come Hill Street Blues e Beauty and the Beast. Negli ultimi anni, invece, Hamilton è apparsa in show come Weeds, Chuck e la serie di fantascienza Defiance.