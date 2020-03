2. Julia Louis-Dreyfus e Sabrina Ferilli sono la voce di Laurel Lightfoot in Onward

Un nome famoso nella commedia degli ultimi tre decenni. Julia Louis-Dreyfus ha affermato il suo nome sia sul piccolo schermo che nel mondo del cinema. Più recentemente, Louis-Dreyfus ha riscontrato un notevole successo nei ruoli da protagonista in The New adventures of old Christine e il pluripremiato Veep, in cui ha anche lavorato come produttore esecutivo. Sabrina Ferilli è invece un’attrice e conduttrice televisiva, che nel corso della sua carriera ha vinto cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro, quattro Ciak d’oro e quattro candidature ai David di Donatello. Prima di Onward ha prestato la propria voce anche ad alcuni personaggi di film come la trilogia di Cars e del film Ballerina.

Come madre dei fratelli Lightfoot, Laurel ha cresciuto da sola i suoi figli, sostituendo in qualche modo anche la figura del suo defunto marito. Anima educata e gentile, Laurel si comporta come una guida per i suoi figli.