Mentre si trovava a Good Morning America, l’attore Tom Holland ha scherzato sugli spoiler di Onward – Oltre la magia

Onward – Oltre la magia è il nuovo film d’animazione della Pixar le cui voci principali sono quelle di Tom Holland e Chris Pratt. I due attori, che sono colleghi anche nel Marvel Cinematic Universe (il primo interpreta Spider-Man, il secondo Star-Lord), interpretano due fratelli elfi a cui è da poco morto il padre.

La storia parla di questi ragazzi che cercano di usare un oggetto dato loro dal papà, che consentirà loro di riportare in vita il genitore per un giorno. Una favola dolce-amara che ha fatto piangere molti critici, pare. Il film, al momento attuale, ha uno score di Rotten 86% fresh per la critica e 97% fresh per il pubblico.

In molti dunque l’hanno già visto, ma non Tom Holland. Perché vi chiederete? Beh, sappiamo che la storia dell’attore con gli spoiler è piuttosto inquietante. Alla Disney lo sanno bene e, mentre era ospite a Good Morning America il giovane attore britannico ha spiegato che secondo lui la Casa di Topolino non gli ha fatto vedere la pellicola animata per paura che svelasse spoiler nel corso delle interviste. Ecco il video:

La sinossi ufficiale del film Pixar:

In un mondo fantasy suburbano, due giovani fratelli elfi si imbarcano verso una straordinaria ricerca per scoprire se c’è ancora un po’ di magia rimasta nel mondo. Hanno perso il padre quando erano molto piccoli e scopriranno qualcosa su di lui durante il loro viaggio.