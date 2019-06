Onda Pride: i 30 migliori film LGBT da vedere assolutamente

Ogni anno tra fine maggio e inizio giugno monta l’onda più colorata e inclusiva che ci possa essere, l’Onda Pride. Un insieme di appuntamenti che tutti i fine settimana riempiono le città italiane con le parate del gay pride, anticipati da iniziative ed eventi artistici e culturali che li precedono la settimana precedente.

Non c’è modo cinematografico migliore per festeggiare l’onda pride con un approfondimento sui film LGBT migliori di sempre, includendo anche quelli che non hanno vinto premi importanti e non sono passati per le sale cinematografiche, ma hanno profondamente segnato la comunità arcobaleno con storie e contenuti forti e che sono anche il modo migliore per avvicinarsi alla comunità LGBT e conoscerla da vicino.

Film che hanno raccontato battaglie politiche e sociali che hanno permesso di ottenere il riconoscimento della parità di diritti anche per le persone omosessuali e transessuali. Ma anche film che hanno saputo raccontare i sentimenti tra persone dello stesso sesso, talvolta anche dimenticandosi dello sfondo politico e sociale. Un giusto modo per raccontare delle storie, in modo intenso e anche soggettivo, slacciato da questioni politiche, come succede in una qualsiasi commedia o dramma romantico.

Nell’ultimo trentennio il cinema ha saputo dare un grande contributo raccontando storie di amore omosessuale, disforia di genere, transizione di genere, con tante sfaccettature, romantiche, drammatiche, comiche, ironiche che hanno potuto presentare un ventaglio ampio di situazioni. Situazioni in cui è possibile riconoscersi e ritrovarsi, ma anche in cui è possibile ampliare le proprie vedute sulla società e sull’amore.

L’approfondimento divide i film, in ordine cronologico, in temi, quelli che trattano l’aspetto politico e sociale delle battaglie, quelli che trattano i sentimenti e in ogni sezione si può vedere una divisione nei film con protagonisti maschili e quelli con protagonisti femminili.