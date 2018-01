Chiamami col tuo nome: dove si trova realmente la villa dei Perlman?

La prima tappa del nostro itinerario tra le location di Chiamami col tuo nome ci conduce a Moscazzano, un comune di circa 700 anime in cui è allocata Villa Vimercati Griffoni Albergoni, ovvero la casa dei Perlman.

Costruita tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo sulle rovine di un castello, in un terreno paludoso al confine tra lo Stato Veneto e il Ducato di Milano, Villa Albergoni porta in seno una serie di passaggi dinastici che nel tempo hanno segnato l’evoluzione di più famiglie e quindi matrimoni, lasciti a primogeniti e figlie e poi ai nipoti e conseguente evoluzione architettonica della dimora, che nel tempo si è evoluta in base alle esigenze e agli stili per consegnarla ai viaggiatori attuali così come appare oggi.

Contrassegnata da una struttura cubica provvista da due torri, la villa è immersa nel verde e si apre verso la via principale per mezzo di un sontuoso portale. Ciò che vediamo esternamente è stato debitamente ricostruito dalla paesaggista Gaia Chaillet Giusti: albicocchi e peschi non sono certo di quella zona e molti di quegli arbusti sono meri oggetti di scena. Le ampie stanze interne sono fregiate da affreschi di Aurelio Busso (che lo stesso Raffaello elogiò) e dai dipinti voluti da Visconti di Modrone, mentre il pavimento è in parte in parquet. In occasione delle riprese del film la villa è stata arredata a dovere in modo da renderla vissuta: poltrone, tappeti persiani, suppellettili d’antiquariato e non solo.

Operazione riuscitissima, si direbbe! La villa dei Perlman rimanda allo sguardo l’idea delle cucine con tendine di quegli anni, le librerie e le scrivanie traboccanti di libri tipiche di chi ama la cultura in modo naturale e le tavolate allestite in veranda, dove si mangia all’ombra degli alberi carichi di frutti maturi. A questo si aggiungono le prelibatezze preparate da Mafalda, come i ricorrenti e sicuramente gustosi tortelli cremaschi.