9. Dungeons & Dragons

Come dicevamo la magia in Onward è fortemente ispirata ai giochi Dungeons & Dragons e a Magic: The Gathering. La magia stessa può essere esercitata solo da una specifica “classe” di personaggi, in particolare dallo stesso Ian. Proprio come in questi giochi, gli incantesimi richiedono dei requisiti specifici che devono essere soddisfatti al fine di poterli eseguire, come ad esempio il fatto di parlare con sicurezza nel momento in cui si lancia un incantesimo o di essere concentrati al massimo. Tra le altre qualità alcune magie richiedono al fiducia in se stessi (quando Ian che usa la magia per creare un ponte invisibile), mentre se parliamo di incantesimi più complessi allora saranno necessarie tutte queste qualità.

Infine, la magia avanzata è possibile solo con un elemento di assistenza come la Gemma Fenice.

Passando a Barley, lui è ossessionato dalla storia antica e quindi raccoglie le carte Magic: The Gathering del suo mondo, chiamate Quest of Lore. Per la sua gioia, lui e suo fratello finiscono in una loro magica ricerca. Inoltre, proprio come una missione di Dungeons and Dragons, termina con uno scontro con un drago! A tutto ciò si aggiunge il fatto che la giacca sulla giacca di Barley ci sono delle cuciture dei dadi D20, il che suggerisce che il gioco è davvero molto simile.