Morbius: 10 cose da sapere prima di vedere il film con Jared Leto

9. La nemesi principale di Morbius è Loxias Crown

Loxias Crown è un personaggio inesistente di per sé nei fumetti Marvel, ma si pensa che possa essere ispirato e collegato ad un personaggio che si chiama semplicemente Crown e che appare per la prima volta in Spider-Man #76 con lo pseudonimo di Hunger, combattendo sia con Morbius sia con Blade. Loxias Crown sarebbe inizialmente il miglior amico di Morbius, ma non è chiaro se nel film questo ruolo sarà suo o di Emil Nikos. Dal trailer sembrerebbe che questi due personaggi vengano in parte mischiati con Smith che non interpreterebbe il personaggio di Crown così come appare nei fumetti. Parrebbe comunque che quest’ultimo abbia la stessa rara malattia del protagonista e che ne subisca una similare trasformazione, però con una sete di sangue incontenibile che lo porterà ad essere il vero cattivo del film e la principale nemesi di Morbius.