Curon: guida al cast e ai personaggi della serie tv Netflix

1. Valeria Bilello è Anna, la madre scomparsa

Anna fa parte del terzetto protagonista di Curon. È una giovane donna, madre di due gemelli adolescenti, Mauro e Daria, che in loro compagnia torna nel suo paesino natio del Trentino Alto-Adige a circa 5km dal confine austriaco, Curon Venosta, in provincia di Bolzano. Ad un certo punto, dopo essere tornati in Val Resia, Anna scompare misteriosamente nei boschi e saranno proprio i figli a cercare di rintracciarla, intraprendendo un viaggio che li porterà a svelare i segreti che si celano dietro l’apparente tranquillità della cittadina.

A interpretarla Valeria Bilello, attrice e conduttrice televisiva classe 1982, nata a Sciacca, in provincia di Agrigento, ma cresciuta in quel di Milano, dove ha intrapreso la carriera di modella pur continuando gli studi. Il suo debutto televisivo avviene all’interno di MTV Italy e in poco tempo il suo volto diviene quello di una tra le più amate veejay del Paese. Nel 2005 viene chiamata a una nuova sfida televisiva: la conduzione di Community sul canale Allmusic, esperienza che la porta ad intervistare le personalità e i musicisti più famosi e importanti del mondo. Ma la Settima Arte, per lei che ha studiato anche cinema, resta il primo grande amore e nel 2008 Pupi Avati la vuole nel cast de Il papà di Giovanna”, che la porterà a calcare il red carpet della 65esima Mostra di Venezia dove il film è stato presentato in concorso.

L’anno successivo è la consacrazione della capacità poliedrica di Valeria nel saper passare da ruoli impegnati a ruoli leggeri, unendo grazia e serietà: Gabriele Salvatores la sceglie per interpretare il difficile ruolo di Caterina in Happy Family. La sua interpretazione convince tutti, soprattutto la raffinata giuria del Festival di Boulogne-Billancourt che nel 2011 le assegna un premio come miglior attrice. A quel punto, il suo talento è ormai sotto gli occhi di tutti e nel biennio successivo le vengono affidati ben quattro diversi ruoli: Il giorno in più con Fabio Volo e per la regia di Massimo Venier, I soliti idioti di Enrico Lando, Ti amo troppo per dirtelo di Marco Ponti e infine Come non detto di Ivan Silvestrini, nel difficile ma empatico ruolo di Stefania.

Giorgio Armani si accorge della bellezza di Valeria, e nel marzo 2012 la sceglie come testimonial worldwide per la fragranza Armani Code Luna, realizzando uno spot che mette in evidenza la classe senza tempo e la naturale eleganza di Valeria Bilello. Nel 2013 la sua carriera vedrà materializzarsi altre importanti tappe: è nel cast del film Miele, opera prima di Valeria Golino; è una delle protagoniste della nuova commedia di Fausto Brizzi, Pazze di me; e sarà l’unica attrice femminile italiana di One Chance di David Frankel, regista de Il diavolo veste Prada.

Nel 2014 è presente nel film Io, Arlecchino di Matteo Bini e Giorgio Pasotti, nelle serie TV Squadra Mobile al fianco di Giorgio Tirabassi e nella Strada dritta di Carmine Elia. Nel 2015 è protagonista di Monitor, esordio alla regia di Alessio Lauria insieme a Michele Alhaique presentato al Festa del Cinema di Roma, e vince il Premio L’Oréal Paris per il cinema alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2016 è nel cast della serie Il sistema per Rai 1e l’anno dopo nel film Beata ignoranza di Massimiliano Bruno e nella serie Netflix Sense8 creata da Lana e Lilly Wachowski. Dunque Curon segna il suo ritorno in un prodotto seriale della piattaforma statunitense.

Recentemente l’abbiamo potuta ammirare sul grande schermo nella commedia di Francesco Miccichè, Compromessi sposi, e nel musical di Marco Danieli, Un’avventura, rispettivamente nei ruoli di Claudia e Linda. Il piccolo schermo, invece, l’ha vista prendere parte negli ultimi mesi a serie come Liberi tutti e Lontano da te.