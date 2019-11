6. La proiezione del film è stata vietata in vari Paesi

Il film fu vietato in alcuni Paesi islamici come Bahrein e Kuwait, dove Gesù è considerato solamente un profeta e la religione proibisce di mostrare i volti dei profeti. In Malesia invece la proiezione è stata permessa solo per la minoranza cristiana con la vendita dei biglietti che venne effettuata nelle chiese del Paese. Inoltre non è stato diffuso in Israele, ufficialmente per “mancanza d’interesse”, ma si ipotizza a causa di alcune accuse d’antisemitismo rivolte al film.