4.

The Counselor – Il procuratore: l’occhio e la penna di Scott e di McCarthy

Uno dei motivi per cui vale la pena guardare il film è sicuramente lo sguardo di Scott e la penna di McCarthy. The Counselor, come altre storie di McCarthy (Non è un pese per vecchi), racconta l’intreccio, ingiusto e mortifero, che è l’esistenza umana, in balia del destino, severo e ammonitore, immergendoci in un’atmosfera di luci sfavillanti e lusso e di un’umanità depravata e squallida, in guerra perpetua con sé, con il proprio Corpo, con i propri simili.

Ridley Scott sceglie in questo caso una strada diversa, una messa in scena rigorosissima, e con McCarthy lavora a personaggi ambigui ma anche affascinanti, spiazzando lo spettatore con alcuni momenti di violenza, altri inaspettati, deliranti, tocchi di erotismo. Interessante è il pessimismo cosmico che permea la pellicola, come se si trattasse di una lunga sonata di morte, una tragedia in cui alla fine non si salva nulla e nessuno da questo magma di dolore e disperazione. In questo film Ridley Scott, regista che ha puntato molto sull’immagine, lascia tutto alla parola, infatti al centro ci sono lunghe sequenze di dialogo, dove la fanno da padrone cinismo e poesia. Di solito i personaggi possono nella loro storia cambiare strada, tornare indietro sui propri passi, qui invece è impossibile, non ci si può riprendere; infatti in The Counselor – Il Procuratore c’è un inquietante senso di ineluttabilità e di angoscia che ingloba ogni cosa.

Tu credi di essere a un bivio, ma al bivio c’eri all’inizio, allora potevi ancora cambiare le cose

Il Procuratore non lo sa ancora e lo capisce solo alla fine, quando ormai il magma in cui è caduto gli è arrivato alla testa; e il capo dei Narcos, abituato a questo modus vivendi, glielo dice con una semplicità spaventosa. L’avvocato credeva di essere furbo, pensava di saper cogliere il pericolo, invece ha sbagliato, si è sopravvalutato e non ha compreso i rischi e gli resta solo la drammatica consolazione di metabolizzare la ferita, rielaborare la perdita di sé e di ciò che lo circondava fino a poco prima, ma non si può redimere.