Anche questa domenica la redazione di Cinematographe – FilmIsNow ha selezionato 6 news che appartengono al mondo del cinema. Diamo dunque insieme uno sguardo alle notizie più chiacchierate e gettonate di questa settimana.

#SUNDAYREMIX: tutto ciò che è successo questa settimana in 6 news cinematografiche

È la notizia più triste, più brutta e di sicuro la più discussa. L’improvvisa e prematura scomparsa dell’attore Luke Perry non può che farci commuovere e scendere una lacrima. Oggi, ancora una volta vogliamo ricordare questo attore, venuto a mancare a 52 anni, mentre era impegnato nelle riprese di Riverdale.

Lasciamo le notizie tristi per passare a una news che certamente fa gola e interessa un vasto pubblico. Il nuovo film di Nolan è stato annunciato, o meglio, si sa solamente che si farà e che uscirà nel 2020. Le indiscrezioni che sono trapelate del nuovo film del regista di Dunkirk sono davvero poche ma per i veri fan sono, come si suol dire, poche ma buone. Gustose e invitanti.

Passiamo a parlare, nella nostra terza news, scelta per voi dalla redazione, di un altro atteso film. Stiamo parlando del sequel di Maleficent. Il tanto atteso ritorno della meravigliosa Angelina Jolie nei panni della strega cattiva de La bella addormentata ha finalmente una data. Questa settimana infatti sono stati comunicati il titolo ufficiale, la data di rilascio e il poster.

Un’altra notizia interessante questa settimana che riguarda il magico mondo della settima arte e dei fumetti è che l’attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Ben Affleck ha parlato apertamente del motivo che l’ha spianto a lasciare il suo ruolo come regista e sceneggiatore nel prossimo film dedicato all’eroe mascherato da pipistrello.

Questa indiscrezione super chiacchierata della settimana resta ancora un mistero da svelare. Eppure le discussioni e le ipotesi non si fermano. Di sicuro questa possibile entrata di Emma Watson nel film con la bellissima Scarlett Johansson dedicato al personaggio della Vedova Nera è una delle news di cinema della settimana!

Hellboy è certamente uno dei film più attesi. Non sorprende affatto quindi che la notizia dell’uscita sia del trailer che del poster in italiano del film sul demone nato dal fumetto di Mike Mignola, sia una delle notizie più cercate e discusse della settimana. Voi cosa ne pensate? Queste sei notizie, scelte dalla redazione di Cinematographe – FilmIsNow appositamente per voi, pensate che siano quelle più importanti e curiose della settimana appena trascorsa?