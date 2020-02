1. Margot Robbie è Harley Quinn: protagonista e villain di Birds of Prey

Regina indiscussa del film è la Harley Quinn di Margot Robbie che in Birds of Prey riveste anche il ruolo di produttrice. La sua è un’interpretazione in continuità con quella dell’esordio del personaggio, avvenuto nel 2016 con Suicide Squad di David Ayer. Perfettamente curata nei dettagli di design (in Birds of Prey cambia frequentemente costume, sfoderando una mise più bella dell’altra), fortemente carismatica, Harley Quinn è costantemente in bilico tra l’essere una stronza infantile e una matta adorabile.

Caotica, sexy, svampita, logorroica, la protagonista di Birds of Prey è un personaggio che Margot Robbie ha amato cucirsi addosso, inserendo in questo stand alone a lei dedicato delle note di sofferenza e rivalsa femminista. Il risultato è un personaggio che – per quanto estremo e cartoonesco – riesce a restituire tridimensionalità e tiene ben in equilibrio il suo essere principalmente un’Action Babe con una minima connotazione introspettiva.