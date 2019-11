Mark Wahlberg è in trattative finali per recitare insieme a Tom Holland in Uncharted, il prossimo adattamento della Sony del videogioco di successo

Travis Knight (Bumblebee) dirige il film che segue Nathan Drake, un cacciatore di tesori che viaggia in tutto il mondo per scoprire vari misteri storici. Mark Wahlberg interpreterà Victor “Sully” Sullivan in Uncharted, un cacciatore di tesori americano, un cercatore di fortuna e un uomo d’affari, nonché un amico, un mentore e una figura paterna per Drake.

Tom Holland interpreterà Drake. Ironia della sorte, Mark Wahlberg era originariamente a bordo per interpretare Drake anni fa quando David O. Russell stava dirigendo per la prima volta un adattamento. Con la Sony che ha trasformato il progetto in una storia di origine, Wahlberg voleva tornare al film in qualche modo.

Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins stanno scrivendo la sceneggiatura. La serie di videogiochi, iniziata nel 2007 con Uncharted: Drake’s Fortune, è stata creata dallo sviluppatore Naughty Dog e pubblicata da PlayStation. Ad oggi ha venduto oltre 41 milioni di copie. La PlayStation Productions della Sony, guidata da Asad Qizilbash e Carter Swan, sta producendo al fianco di Chuck Roven e Alex Gartner attraverso Atlas Entertainment, nonché Avi Arad e Ari Arad attraverso Arad Productions. Anche Qizilbash e Swan produrranno Uncharted, la prima vera collaborazione tra PlayStation Productions e Sony Pictures.

Uncharted rappresenta il proseguimento di un anno intenso per Wahlberg, che recita anche nel thriller di Netflix Wonderland e nel film drammatico per famiglie di A24 Good Joe Bell. Attualmente è in produzione con il film fantasy della Paramount Infinite.