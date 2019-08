Con il teaser trailer di Tenet, nuovo film di Christopher Nolan, arrivato nelle sale statunitensi, alcuni fan hanno collegato la storia a Inception, precedente fatica del regista

Dobbiamo attendere ancora un anno prima che Tenet arrivi sul grande schermo, ma intanto il pubblico americano ha già potuto posare gli occhi sul primo teaser trailer del nuovo film diretto da Christopher Nolan. Solamente una quarantina di secondi è stata mostrata prima della proiezione di Fast & Furious – Hobbs & Shaw, ma ciò non ha impedito ai fan di costruire una teoria secondo cui la storia sarebbe a tutti gli effetti un sequel di Inception.

A corroborare tale ipotesi sarebbero, fra le altre cose, le scritte apparse durante il teaser trailer di Tenet, che recitano “È tempo di un nuovo protagonista” e “È tempo di una nuova missione”, anticipando l’apparizione del personaggio interpretato da John David Washington, che sembra “muoversi al contrario in una sorta di loop”. Aggiungete il fatto che il film è ufficialmente descritto come un epica storia “d’azione attorno al mondo dello spionaggio internazionale” ed ecco che si hanno tutti gli elementi per fantasticare su un possibile legame con Inception.

Come ricorderete, i protagonisti del film sui sogni di Christopher Nolan utilizzavano una tecnologia militare sperimentale per accedere al subconscio dei loro obiettivi, estrapolando informazioni in quello che era a tutti gli effetti un atto di spionaggio. Secondo la teoria in discussione, Tenet potrebbe addirittura portare avanti la storia dei figli di Cobb (Leonardo DiCaprio), esplorando nuovi temi e nuovi archi narrativi.

Ovviamente, è altrettanto probabile che Tenet sia tutt’altro che connesso a Inception e che gli elementi di vicinanza fra i due film non siano altro che la testimonianza di quel fil rouge che sembra scorrere attraverso tutti i tasselli della cinematografia di Christopher Nolan. In attesa di avere nuove informazioni sul titolo, sappiamo però già quando Tenet debutterà nelle sale statunitensi: la data prescelta è il 17 luglio 2020.