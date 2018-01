Nonostante la faccenda dei genitori di Rey sembrasse definitivamente chiusa con la rivelazione contenuta in Star Wars: Gli ultimi Jedi, non è proprio così.

In effetti, uno dei grandi misteri della nuova saga sembrava essere risolto in Star Wars: Gli ultimi Jedi: durante una scena cruciale, Kylo dice a Rey che i suoi genitori non erano altro che junk traders, che hanno venduta la loro figlia per procurarsi dei soldi per comprarsi da bere. Erano nullità che sono morti senza essere ricordati. Non c’è una grande discendenza per Rey, quindi, il che rende il personaggio ancora più singolare ed eroico. Tuttavia, sembrerebbe che la porta sia stata lasciata aperta per riempire alcuni (inutili) dettagli sulla provenienza di Rey.

Parlando con Huffington Post, lo sceneggiatore e regista Rian Johnson ha spiegato perché era così importante che il background di Rey non pesasse così tanto sulla sua personalità:

La cosa facile sarebbe, ‘Sì, i tuoi genitori sono così e così e qui è il tuo posto nel mondo’… La cosa più difficile che poteva sentire sarebbe stata, ‘No, non avrai la risposta. Questo non ti definirà. Dovrai trovare il tuo posto in questo mondo. Kylo lo userà anche come leva per cercare di farti sentire insicura e dovrai stare in piedi da solo.

Insomma, suona tutto bene, tranne per il fatto che Johnson ha tenuto la porta aperta alla possibilità che Kylo Ren abbia mentito a Rey:

Qualcosa è ancora aperto, e non scrivo io il prossimo film. J.J. Abrams e Chris Terrio lo stanno facendo. Con tutti questi film, l’intero discorso di Obi-Wan su un certo punto di vista si applica sempre, quindi penso che devi sempre pensare al contesto di come l’informazione è data.

Quest’ultima frase ha creato una raffica di attività sui social media, con molti che hanno discusso se ci sia qualcosa di più nella storia di Rey da scoprire. In realtà noi speriamo di. Le storie di Star Wars hanno bisogno di crescere e raggiungere nuovi luoghi, e Star Wars: Gli ultimi Jedi ha sicuramente fatto il possibile per spingere le narrative verso nuovi personaggi.