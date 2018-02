Un violento attacco cardiaco ha costretto Kevin Smith ad essere ricoverato nella mattinata di lunedì 26 gennaio – una situazione che il regista ha prontamente comunicato ai suoi follower tramite un post sui social media. Da quel post in poi, molte celebrità hanno espresso il loro supporto nei confronti di Smith, e tra i tanti messaggi è incluso anche quello della leggenda Marvel Stan Lee.

Kevin, that was quite a scare! Wishing you a speedy recovery, pal. (Next time, maybe leave the comedy to me!) https://t.co/jn0eiQYSo3

— stan lee (@TheRealStanLee) 26 febbraio 2018