In Spider-Man: Homecoming 2 seguiremo l’Arrampicamuri in giro per il mondo e, secondo Kevin Feige, il villain è legato proprio a questa scelta narrativa

In una recente intervista, Kevin Feige ha svelato che Spider-Man: Homecoming 2 farà tappa in diverse località del mondo. Questa prospettiva ha ovviamente ripercussioni sulla narrazione del sequel e il boss di Marvel Studios ha svelato, in un’intervista a Den Of Geek, che anche la scelta del villain è perfetta avendo in mente questo viaggio intorno al globo:

“Abbiamo scelto un villain e penso che la storia sia piuttosto influenzata dalle location in cui andremo. Adoriamo l’idea di portare Spider-Man in posti del mondo in cui non lo abbiamo mai visto prima. E abbiamo un villain che penso si incastrerà molto bene in questo scenario.”

Contro chi potremmo vedere combattere l’Arrampicamuri in Spider-Man: Homecoming 2? Hobgoblin? Il Camaleonte? O magari Kraven il Cacciatore? Potrebbe essere chiunque e, dopo aver visto il supereroe affrontare l’Avvoltoio, non vediamo l’ora di scoprire il nuovo antagonista. Nel frattempo, Tom Holland indosserà il costume in Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli Russo e nelle sale italiane dal 25 aprile.

Alla regia di Spider-Man: Homecoming 2 ci sarà nuovamente Jon Watts. L’uscita del cinecomic nelle sale è fissata al 5 luglio 2019, con le riprese che partiranno questa estate. Alcuni provini registrati da attrici europee hanno portato i fan a pensare che nel sequel vedremo Gwen Stacy in una versione inedita.