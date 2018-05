Han viene presentato da Qi’Ra a Vos, nella nuova clip di Solo: A Star Wars Story

Il nuovo film della saga di Star Wars immergerà il pubblico nel mondo criminale della galassia, molto molto lontana. E in questa clip nuova di zecca, Han Solo (Alden Ehrenreich) è in un faccia a faccia con il grande cattivo di Solo: A Star Wars Story.

In Solo, Han si unisce a una banda per eseguire una rapina per il gangster noto come Dryden Vos (Paul Bettany), dopo essere stato presentato dalla sua amica d’infanzia Qi’ra (Emilia Clarke).

I precedenti trailer di Solo: A Star Wars Story hanno indicato che Vos non è il tipo di persona in cui vorresti imbatterti, dato il suo carattere violento. Mette in guardia persino l’equipaggio dai problemi che dovranno affrontare se fallissero, forse stuzzicando che risponde a un altro criminale più pericoloso. Nella nuova clip Vos è spietato e tagliente nella clip, insultando il pieneta di Han e Qi’Ra: Corellia.

Bettany ha parlato a lungo del film, condividendo l’entusiasmo per il suo personaggio.

“È la storia di Han Solo, e ovviamente la mia storia è marginale”, ha detto Bettany a Total Film. “Da un certo punto di vista è un film di gangster, è davvero interessante, perché è all’interno del canone ma è davvero diverso. Parliamo del mitico Han Solo!”.

Mentre parlava del suo tempo sul set, Bettany è riuscito a inserire alcuni dettagli sul suo personaggio Dryden Vos, dicendo: “All’improvviso, sono un gangster intergalattico, e mi sento … [si tappa la bocca] Ho avuto quella sensazione che non avevo più da tanto: ero un ragazzino che faceva il miglior lavoro del mondo”.

Sembra inevitabile che Vos e Han si scontrino a un certo punto, forse colpendo il giovane contrabbandiere e dando forma alla sua visione del mondo tipica del personaggio che conosciamo e amiamo in Star Wars.

“Penso che questo film sia una grande storia d’avventura, è una sorta di film biografico di un personaggio immaginario”, ha detto Ehrenreich a Kinowetter, “Poi, allo stesso tempo, c’è più attenzione al personaggio e vedremo la sua interessante evoluzione”.