L’adattamento del romanzo di Stephen King, Revival, firmato da Mike Flanagan, promette un ritorno “all’orrore cosmico”

Come annunciato a maggio, Mike Flanagan scriverà, produrrà e potenzialmente dirigerà un adattamento di Revival di Stephen King per Warner Bros., e promette che il film non avrà il sentimentalismo dei suoi precedenti adattamenti di King, Il gioco di Gerald e Doctor Sleep.

Parlando con The Kingcast questa settimana, Mike Flanagan ha parlato di un film decisamente “cupo e cattivo”. “Quello che mi piace è il suo ritorno all’orrore cosmico, che penso sia molto divertente“, ha detto Flanagan al podcast. “È inesorabilmente cupo e cinico e mi sto divertendo un mondo. Questo racconto è essenzialmente cupo e cattivo e mi piace per quello. Non riesco a finire un film in quel modo da Absentia, forse? Forse Ouija?“ Questo è stato un tipo di materiale davvero divertente per me perché posso dire: ‘Oh, vuoi un finale oscuro? Va bene. Ottimo. Preparati.’“

“Sarò molto curioso di vedere se me lo permettono”, ha aggiunto Flanagan con una risata. Ha anche notato che la prima bozza della sceneggiatura di Revival è completa e che Stephen King “la adora”. “Il romanzo si concentrava sul rapporto tra un musicista dipendente dall’eroina e un dubbioso guaritore di fede con un’agenda nascosta. Il ministro è ossessionato dal tentativo di trovare un modo per comunicare con la moglie e il figlio defunti, ma finisce per connettersi a un orrore lovecraftiano.”

Revival è stato pubblicato da Scribner nel novembre 2014.

