Black Panther si è alleato con gli Avengers in Captain America: Civil War, ma nonostante questa coalizione non aspettatevi di vedere altri supereroi Marvel a Wakanda. Ecco cosa ha dichiarato il produttore Nate Moore.

ComicBook.com ha chiesto a Nate Moore, il produttore di Black Panther, se i fan vedranno altri personaggi appartenenti all’Universo Cinematografico Marvel all’interno del cinecomic – in particolare Tony Stark, alias Iron Man (Robert Downey, Jr.). A tal proposito Moore ha specificato che la pellicola diretta da Ryan Coogler, non ha bisogno di alcun cameo di altri supereroi Marvel:

“Non serve alla trama. Crediamo che Black Panther e il mondo di Black Panther possano vivere ugualmente, senza bisogno di fare dei paragoni, o vedere, personaggi di altri film dello studio“.

Questo approccio è quello giusto da adottare, considerando che, nei fumetti, la stessa Nazione Africana del Wakanda è un mondo a parte, senza alcuna interferenza o intervento dal mondo esterno, dal mondo occidentale. In un certo senso è anche per questo motivo che Wakanda appare così interessante e affascinante agli spettatori: il fatto che sia inviolata e sviluppata tecnologicamente, senza le influenze del colonialismo. Allo stesso tempo, questa sua peculiarità la rende una Nazione-target per coloro che desiderano esplorare le sue molteplici risorse.

Il produttore ha continuato dicendo che Black Panther possiede già di per sé una grande quantità di personaggi, e dunque non c’è bisogno di inserire altri personaggi per creare la storia o l’interesse nel pubblico:

“Ci sono così tanti personaggi, nel mondo di Black Panther, che volevamo approfondire. Anche per questo abbiamo deciso di non fare affidamento ai cameo di altri film“.

PRODOTTI CORRELATI