Segue in seconda posizione della classifica dei film più visti del weekend Spider-Man: Far From Home, mentre Hotel Artemis di ferma al terzo posto

Continua il successo di Men In Black: International, il nuovo film con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, che questa settimana è ancora una volta in vetta alla classifica dei film più visti del weekend, con un incasso di 118.063 € e 17.036 presenze in sala.

Segue al secondo posto Spider-Man: Far From Home, che questa volta si porta casa un incasso di 100.509 €, registrando 14.393 presenze. Al terzo posto dei film più visti in sala del weekend troviamo Hotel Artemis, con un incasso di 69.431 € e 12.315 presenze, mentre Toy Story 4 si ferma in quarta posizione. La nuova avventura di Wody e Buzz ha incassato 37.000 €, registrando 5.532 presenze in sala.

Al quinto posto dei film più visto del weekend troviamo Serenity – L’isola dell’inganno, il con Matthew McConaughey e Anne Hathaway, che questa volta ha incassato 33.473 €, registrando 4.831 presenze. Questo fine settimana spazio anche all’horror con Isabelle – L’ultima evocazione, che si piazza al sesto posto, con 4.275 presenze e 29.969 € di incasso. Settimo posto invece per Dolcissime, il film di Francesco Ghiaccio che si porta a casa un incasso di 23.564 €, registrando 3.593 presenze. Si ferma invece in ottava posizione Edison – L’uomo che illuminò il mondo, con un incasso di 20.563 € e 3.084 presenze.

Chiudono la classifica dei film più visti del weekend Birba – Miciocombinaguai in nona posizione, con un incasso di 17.335 € e 2.777 presenze, ma anche Midsommar –

Il villaggio dei dannati. Il nuovo horror firmato da Ari Aster si porta a casa un incasso di 17.169 €, con 2.347 presenze in sala.