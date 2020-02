Un nuovo fumetto firmato Paul Dini riporterà nei negozi una nuova serie animata di Batman, ambientata nel DCAU

A pochi giorni dall’uscita al cinema di Harley Quinn: Birds of Prey – un film con diversi personaggi e concetti originali dell’amato “DC Animated Universe” – DC ha annunciato oggi che il co-creatore di Batman: The Animated Series Bruce Timm sarebbe tornato al mondo che ha contribuito a rendere parte indelebile dell’infanzia di tanti fan con una nuova serie di fumetti ambientata nel DCAU.

Come regalo extra per i fan che potrebbero essersi divertiti con The Batman Adventures, un precedente fumetto di quell’universo, lo scrittore DCAU Alan Burnett e l’artista Ty Templeton – che ha lavorato a quella serie per gran parte della sua durata- torneranno per il nuovo libro a fumetti.

The Animated Series è stata pubblicata per 85 numeri dal 1992 al 1995 e ha dato il via a una serie di show TV, tra cui spettacoli di Superman e Justice League insieme a Batman Beyond, che hanno visto protagonista un vecchio Bruce Wayne nel futuro del DCAU e hanno introdotto un Batman completamente nuovo nella forma di Terry McGinnis.

La voce di Bruce in tutti questi numeri è stata di Kevin Conroy, che è stato il gold standard da allora e ha recentemente fatto il suo debutto dal vivo come Bruce Wayne in Crisi sulle Terre Infinite di The CW.

DC pubblicherà la miniserie digitale di sei numeri come Batman: The Adventures Continue, un altro riferimento a The Batman Adventures. Potete darle un primo sguardo qui sotto.

Oltre ai personaggi familiari del DCAU come Superman e Lex Luthor, Paul Dini ha detto alla rivista che il fumetto presenterà Jason Todd, Deathstroke e Azrael.

“I fan che hanno familiarità con Batman di The New Batman / Superman Adventures saranno subito pronti“, ha affermato Paul Dini. “Alan e io ci siamo avvicinati alla sceneggiatura con l’idea che stavamo facendo la stagione che avreste potuto vedere se non avessimo messo la serie da parte per fare Batman Beyond.“

Dini ha anche suggerito che avranno a che fare con la relazione Bruce Wayne / Lex Luthor, più o meno basata sul film d’animazione The Worldìs Finest. “Ritorneremo a coprire alcune lacune nella serie originale, eventi che in quel momento non avevano attinenza con la serie, ma ora ce l’hanno“, ha dichiarato Burnett. “In altre parole, ci saranno storie segrete che capovolgeranno il mondo di Batman. Cose che nessuno sapeva fossero là fuori, fino ad ora.“

Batman: The Adventures Continue #1 sarà disponibile in digitale ad aprile, con il primo numero che arriverà nei negozi di fumetti il 6 maggio.