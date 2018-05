Cos’è realmente successo a Thanos dopo aver ottenuto tutte le gemme dell’infinito, completando il guanto, e aver schioccato le dita alla fine di Avengers: Infinity War?

ATTENZIONE: IL SEGUENTE ARTICOLO CONTIENE SPOILER DI AVENGERS: INFINITY WAR. SI CONSIGLIA DI NON ANDARE AVANTI NELLA LETTURA SE NON AVETE VISTO IL FILM

Alla fine di Avengers: Infinity War (QUI la nostra recensione), vediamo Thanos con una piccola Gamora in una sorta di mondo sognante e idilliaco, dopo aver schioccato le sue dita, “uccidendo” metà degli esseri umani dell’Universo. Uno dei due registi, Joe Russo, durante un recente podcast, ha dichiarato che la scena tanto discussa è ambientata, in realtà, nel mondo dell’anima, all’interno della gemma dell’anima:

“È nella gemma dell’anima, in un mondo arancione in cui si trovano sia lui che Gamora. Dato che nel film lui si trova nella Hero’s Journey, abbiamo voluto sottolineare che nella pellicola c’è un’avventura correlata tra Thor e Thanos. Alcuni personaggi nel film compiono delle scelte molto umane, particolarmente tragiche, che in un certo senso spostano la direzione“.

The Hero’s Journey è una teoria di religione comparata, articolata dal filosofo Joseph Campbell, che illustra una serie di sfide, ostacoli e successi che vengono vissuti e sperimentati dai protagonisti in miti e leggende, di varie culture. Il concetto è divenuto noto nella pop culture, dopo essere stato esplicitamente utilizzato per sviluppare Luke Skywalker nella trilogia classica di Star Wars. Ecco cosa ha aggiunto Joe Russo in merito alla relazione tra Thanos e Gamora:

“Per Thanos, alla fine del film, questo è parte di The Hero’s Journey. Lo mettiamo ancora una volta faccia a faccia con l’unica cosa a cui sia mai stato interessato, dove deve ammettere il costo emotivo di quello che ha fatto nel film“.

Una delle teorie dei fan che va per la maggiore è quella secondo cui esiste un mondo dell’anima, all’interno della gemma dell’anima, dove si trovano intrappolate tutte le anime.