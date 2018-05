Gli sceneggiatori di Avengers: Infinity War hanno rivelato alcune scene mai girate che ruotano attorno al passato di Thanos, i Secret Avengers, Tony e non solo

Avengers: Infinity War ha rappresentato un enorme un punto di svolta con Thanos (Josh Brolin) che si è distinto come il più grande villain in un cinecomic. Nonostante le quasi due ore e mezza sono state tagliate molte scene le vedremo sul Blu-ray, mentre altre non sono state proprio girate. Gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno condiviso i primi dettagli su queste scene mai girate.

Erano state pensate per il film diversi flashback che approfondivano il modo in cui Thanos veniva trattato dai suoi simili su Titano, soprattutto dopo aver proposto di annientare metà della popolazione del pianeta per salvarne il resto; l’altra invece vedeva il cattivo mentre reclutava il suo Ordine Nero.

Per quanto riguarda invece Captain America (Chris Evans) e il suo gruppo di Secret Avengers che hanno protetto il mondo per due anni da fuggitivi, hanno dichiarato:

C’erano un paio di fantastiche sequenze d’azione pensate con Steve, Natasha e Falcon – in pratica i Secret Avengers – erano incredibili. Hanno preso a calci nel sedere un sacco di persone, davvero brutale.

Gli sceneggiatori hanno anche confermato un ruolo più importante di Captain America in Avengers 4, dato che l’eroe preferito da molti avrà un “arco molto intenso” nel sequel.

Inoltre hanno svelato che il rapporto tra Tony Stark (Robert Downey Jr.) e Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) avrebbe avuto un “tono diverso” non specificando bene cosa intendesse.

Avengers: Infinity War è uscito il 25 aprile.