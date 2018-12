Aquaman: il film ha già incassato 261 milioni

Tempo di lettura: 1 minuto

La pellicola Aquaman dopo aver esordito con successo in Cina si è imposta anche in altri Paesi del Mondo. Il 21 dicembre uscirà negli Stati Uniti

Ancora non è uscito negli Stati Uniti (arriverà nelle sale cinematografiche solo il 21 dicembre) ma sta già ottenendo grandi incassi. Aquaman, la nuova pellicola della Warner Bros., con Jason Momoa protagonista e realizzata da James Wan, ha già infatti ottenuto 261 milioni di dollari d’incassi nel Mondo.

Il film ha riscosso un grande successo in Cina, dove ha già incassato 189 milioni di dollari. Ma la pellicola è in testa alle classifiche in 42 dei 43 Paesi nei quali è già arrivata in sala.

A questo punto pare proprio che Aquaman potrà incassare molto più degli ultimi film della DC Comics. Justice League ha infatti incassato 657 milioni, ma anche guadagni al box office ancora più cospicui potrebbero essere superati: Batman v Superman ha ottenuto 873 milioni di dollari, mentre lo standalone su Wonder Woman ha incassato a livello mondiale 821 milioni.

Protagonisti del film saranno, oltre a Jason Momoa, anche Amber Heard, Willem Dafoe, Nicole Kidman, e Patrick Wilson.

La pellicola sta ottenendo anche buoni consensi da parte della critica, visto che su Rotten Tomatoes Aquaman ha ricevuto con le prime cinquanta recensioni il 77% di commenti positivi.