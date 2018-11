Tempo di lettura: 2 minuti

John Krasinski ha suggerito le idee per il suo sequel horror A Quiet Place 2

“Questo è un mondo in cui puoi giocare” – ha detto John Krasinski con leggerezza e disinvoltura riferendosi a A Quiet Place 2, mentre si metteva in posa alla SAG-AFTRA Foundation Conversations Career Retrospective, che si è tenuta presso la Screening Room della SAG-AFTRA domenica (4 novembre) a Los Angeles.

L’attore/regista trentanovenne ha parlato della sua carriera e della regia del suo film di successo, A Quiet Place, al quale è stato già dato semaforo verde per un sequel.

Questo è un mondo in cui puoi giocare, non è solo un personaggio da rifare … – John ha detto a EW delle sue idee per A Quiet Place 2 – In realtà è un mondo, che è un’ esperienza completamente diversa, davvero unica. Non è come Alien o Lo Squalo dove il cattivo principale è la cosa che viene ripetuta; è un vero insieme di regole e circostanze che il mondo ha subito e in cui si possono giocare sfaccettature molto diverse.

Secondo gli ultimi aggiornamenti la data di uscita di A Quiet Place 2 – Un Posto Tranquillo è stata fissata per il mese di maggio del 2020. Si tratta di una comunicazione ufficiale anche se il film è ancora in fase embrionale – è ancora in fase di scrittura.

Il film si trova attualmente in fase di scrittura, ma il finale del primo sembra aver anticipato che ci possono essere diverse storie, oltre a quella della famiglia Abbott. Il co-sceneggiatore Scott Beck, ha recentemente dichiarato che:

“Ci sono molti pezzi scartati, che, per il momento, sono solo documenti di Word sul nostro computer. Quindi, sì, ci sono sicuramente tante storie da raccontare.” La pellicola si è quasi unita all’universo di Cloverfield “Sembrava che ci potesse essere un crossover, ma quando finalmente abbiamo preso il copione finale in Paramount, lo hanno visto come un film totalmente diverso.”