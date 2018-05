Jesse Eisenberg e l’attrice di Frank & Lola Imogen Poots sono saliti a bordo nel cast del thriller di fantascienza irlandese Vivarium, per la regia di Lorcan Finnegan (Without Name), come confermato da The Hollywood Reporter

Jesse Eisenberg e Imogen Poots interpreteranno una coppia che seguirà un misterioso agente immobiliare in un nuovo complesso residenziale per trovare la casa perfetta per iniziare la loro vita insieme, ma rimangono intrappolati in un labirinto di case identiche e si trovano costretti a crescere un bambino ultraterreno. XYZ Films ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale per Vivarium e presenterà il thriller agli acquirenti stranieri al Marché du Film di Cannes 2018. La pellicola, sviluppata da Finnegan con Irish Film Board e Film4, inizierà la produzione in Irlanda a luglio.

Brendan McCarthy e John McDonnell di Fantastic Films e Frakas Productions in Belgio produrranno Vivarium. I più recenti crediti cinematografici per Imogene Poots includono il film drammatico canadese-francese Mobile Homes, in cui interpreta una giovane donna alla deriva che passa da un motel all’altro con il suo fidanzato e il figlio di 8 anni.

Meglio conosciuto per il suo ruolo in The Social Network e nel franchise di Now You See Me, Jesse Eisenberg ha anche interpretato Lex Luthor in Justice League riprendendo il ruolo nel sequel, ed è destinato ad apparire in The Medusa di Peter Webber.