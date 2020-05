“Distrugge tutta la concorrenza“, ha detto Tarantino a proposito del film The Social Network, diretto da David Fincher nel 2010

Quentin Tarantino ha rivelato a gennaio di considerare Dunkirk di Christopher Nolan il secondo miglior film degli anni 2010. L’annuncio ha portato i fan a chiedersi quali posizioni occupino Django Unchained e Pulp Fiction… ma ora Tarantino ha reso ufficiale la sua prima scelta: The Social Network.

In una nuova intervista con Premiere (tramite The Playlist), Tarantino ha affermato che il film sulla nascita di Facebook del 2010, firmato da David Fincher, schiaccia tutti i suoi concorrenti e definisce lo sceneggiatore Aaron Sorkin “il più grande dialogista attivo“.

Tarantino ha detto: “È The social network, senza dubbio. È il numero uno perché è il migliore, tutto qui! Schiaccia tutta la concorrenza.“

Sony ha rilasciato The Social Network nell’ottobre 2010, riscuotendo recensioni entusiastiche e poco più di 224 milioni di dollari dai botteghini di tutto il mondo. Il film ha vinto l’Oscar per la Miglior Sceneggiatura Non Originale, la Migliore Colonna Sonora Originale e il Miglior Montaggio.

Sorkin ha detto l’anno scorso che stava pensando di scrivere un sequel per il film. “So molto di più su Facebook nel 2005 rispetto al 2018, ma so abbastanza per sapere che dovrebbe esserci un sequel“, ha detto Sorkin ad AP Entertainment. “Sono successe molte cose, molto interessanti e drammatiche da quando il film termina con la risoluzione della causa fra i gemelli Winklevoss e Eduardo Saverin.”

Jesse Eisenberg, che è stato nominato all’Oscar come Miglior Attore grazie al suo ritratto di Mark Zuckerberg nel film, ha dichiarato lo scorso luglio di essere disponibile a fare un sequel di The Social Network e che stava solo aspettando che arrivasse la telefonata per farlo.

