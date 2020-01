Jason Statham e Kevin Hart sono in trattative per recitare in The Man From Toronto, diretto dal regista de I Mercenari 3 e Come ti ammazzo il bodyguard Patrick Hughes

La commedia d’azione arriverà nelle sale cinematografiche il 20 novembre tramite Sony Pictures. Robbie Fox (Playing for Keeps) ha scritto la sceneggiatura sulla base di una storia che ha avuto origine con Jason Blumenthal. I frequenti collaboratori della Sony, Todd Black, Blumenthal e Steve Tisch, stanno producendo The Man from Toronto con il loro banner Escape Artists, con Bill Bannerman come produttore esecutivo.

Ecco la premessa del film: cosa succede quando l’assassino più mortale del mondo, noto come The Man from Toronto, e Teddy, il più grande disastro di New York, si scambiano l’uno con l’altro in un Airbnb affittato? L’uomo di Toronto e Teddy sono costretti a unirsi per salvare la situazione, ma la vera domanda è: sopravviveranno?

Kevin Hart è stato visto di recente nel successo al botteghino della Sony Jumanji: The Next Level, che finora ha incassato oltre 738 milioni di dollari in tutto il mondo, e ha recentemente completato la produzione di Fatherhood, il dramma diretto da Paul Weitz che sarà distribuito sempre dalla Sony dal 15 gennaio 2021

Jason Statham ha recentemente recitato nello spinoff di Fast & Furious Hobbs & Shaw al fianco di Dwayne Johnson, che ha incassato 760 milioni di dollari in tutto il mondo. Come riportato in precedenza da Deadline, Statham è tornato a lavorare con il regista di Lock & Stock – Pazzi scatenati e Snatch Guy Ritchie per il revenge-action thriller Miramax dal titolo Cash Truck, che ha appena completato la produzione.