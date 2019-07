L’attrice due volte premio Oscar Hilary Swank sarà protagonista dell’action thriller politico The Hunt

The Hunt è prodotto da Universal Pictures e Blumhouse e proviene dagli sceneggiatori Damon Lindelof e Nick Cuse. Hilary Swank si unisce ai co-protagonisti precedentemente annunciati Ike Barinholtz, Betty Gilpin, Emma Roberts, Justin Hartley e Glenn Howerton.

Il regista di Sopravvissuti Craig Zobel dirige il film, che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 27 settembre. I produttori sono Jason Blum per la sua Blumhouse Productions e Lindelof per la sua White Rabbit Shingle. Cuse e Zobel sono produttori esecutivi. I dirigenti della Universal Pictures Erik Baiers e Jay Polidoro stanno supervisionando il progetto The Hunt per conto dello studio.

Non abbiamo nessuna notizia sulla trama del film, ma sembra che esplorerà l’aggressività tra destra e sinistra politica in America.Attualmente Hilary Swank può essere vista nel film I Am Mother su Netflix, ed è produttrice esecutiva e protagonista della prossima serie drammatica Netflix di 10 episodi, Away.