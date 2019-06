Il mese scorso ha portato alcuni sviluppi interessanti per il mondo DC Films, con Robert Pattinson ufficialmente scelto nel ruolo principale di The Batman

Mentre sembra che le telecamere non inizieranno a girare sul film fino all’inizio del prossimo anno, un fan di talento ha immaginato come potrebbe apparire Robert Pattinson nel primo trailer di The Batman.

Lo YouTuber Billy Crammer ha recentemente condiviso un trailer di The Batman creato dai fan, che unisce le riprese dei precedenti film di Pattinson con le riprese di Batman dai film e videogame. Mentre ci sono un sacco di fattori sconosciuti su film di Matt Reeves – che vanno dal costume di Pattinson a quello che sarà la storia di origine del suo personaggio – questo trailer è una delle prime immaginazioni di ciò che il film potrebbe portare sul grande schermo.

Come è stato rivelato nelle ultime settimane, il film dovrebbe seguire un giovane Bruce Wayne che trova la sua strada come il più grande detective del mondo, in una storia che si dice includerà Robin, Catwoman, The Riddler e Penguin.

I prossimi film in DC includono Joker, Birds of Prey, Wonder Woman 1984 (tutti in uscita nel 2020) e The Batman, che arriverà a giugno del 2021. Ci saranno poi The Suicide Squad e Aquaman, previsto per il 2022.