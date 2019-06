The Batman: 5 storie che potremmo vedere nel film

La prossima era di Batman sta per iniziare, con la conferma che Robert Pattinson sarà il nuovo Bruce Wayne. Ben Affleck si è dimesso dal ruolo prima di ottenere un film tutto suo, quindi i fan non avranno mai la storia che il franchise sperava di raccontare. Ma il prossimo film indipendente del regista Matt Reeves, The Batman, potrebbe ancora perseguire lo stesso obiettivo – con l’attore inglese più che equipaggiato per interpretare finalmente il “più grande detective del mondo”.

Da colorato e accattivante a oscuro e grintoso, i fan dei fumetti hanno visto almeno dieci grandi iterazioni di Batman sul grande schermo. Abbiamo assistito agli alti livelli della spettacolare trilogia sul Cavaliere Oscuro realizzata da Christopher Nolan e anche ai bassi sorprendenti dei film di Joel Schumacher. L’aspetto poliziesco del personaggio di Batman è stato toccato in Batman v Superman: Dawn of Justice, ma dev’essere ancora adattato correttamente in un film. Per la gioia dei fan, il reboot The Batman sta finalmente cercando di porvi rimedio. Stando a quanto dichiarato, il regista intende raccontare un’autentica storia di detective di Batman e gli appassionati non possono fare a meno di fantasticare sui classici archi e sui misteri che potrebbero dare forma a questo nuovo film.

Per ora non sappiamo quasi niente di certo riguardo alla trama di The Batman, se non che la versione di Bruce Wayne interpretata da Robert Pattinson, sarà più giovane delle precedenti e che verterà appunto su una storia d’investigazione. Di seguito trovate le 5 storie più avvincenti che potrebbero essere portare sul grande schermo.