The Batman: il film DC sta già per incassare il doppio del suo budget

Un traguardo incredibile per The Batman, che raggiunge cifre trionfali al Box Office senza nemmeno essere uscito in Cina e in Russia.

Continua la fortunata corsa al botteghino di The Batman, che si è già dimostrato un successo eclatante per la scuderia Warner Bros.

Arrivato nelle sale a inizio marzo, The Batman non mostra segni di cedimento al Box Office e ha appena raggiunto un risultato che sicuramente farà la gioia della Warner. Il film con Robert Pattinson protagonista, secondo Deadline, ha infatti già incassato 296 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 172 milioni registrati negli Stati Uniti, complice uno degli esordi migliori dall’inizio della pandemia.

Con la sua seconda settimana nelle sale che volge al termine, The Batman dovrebbe continuare a mantenere lo scettro di film più visto e portare a casa una cifra che gli consentirà di superare i $400 milioni di incasso globale. In tal modo, il lungometraggio diretto da Matt Reeves raggiungerà il doppio del budget stimato per la sua realizzazione. Inizialmente, si credeva infatti che tale numero fosse attorno ai $100 milioni, ma è poi emerso che corrispondesse a ben $200 milioni, rendendolo uno dei capitoli sull’Uomo Pipistrello più costosi di sempre. Il traguardo è reso ancor più lodevole considerando il fatto che il titolo non è ancora uscito in Cina e che la Warner ha deciso di non distribuirlo in Russia in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina.

Non c’è dubbio che per la compagnia alle spalle di The Batman questo risultato sia una mera conferma. Ancor prima dell’uscita del film nelle sale, infatti, erano state annunciate due serie spin-off: una dedicata al Pinguino, con Colin Farrell nuovamente nei panni del boss criminale e recentemente confermata; un’altra incentrata sul commissario Gordon dal titolo Gotham PD, il cui sviluppo secondo alcune dichiarazioni di Reeves sarebbe invece stato sospeso.