Una scossa di 6.4 gradi di magnitudo ha colpito Los Angeles ed Hollywood. Le star del cinema hanno vissuto sulla propria pelle la drammatica esperienza

Los Angeles in preda al panico. La città californiana si è ritrovata a vivere un piccolo grande incubo, visto che poche ore fa è stata colpita da una scossa di terremoto piuttosto forte, pari a 6.4 gradi di magnitudo. Si tratta del più forte terremoto capitato nella zona dal 1994. Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o strutture.

Il mondo di Hollywood ha reagito al terremoto esternando le proprie emozioni. Diversi sono gli attori ed i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno scritto sui social, condividendo le proprie sensazioni.

The fact that I experienced that longass earthquake while on the toilet at the gym…and immediately blamed the celery juice, is about right. Lordt. — Gabrielle Union (@itsgabrielleu) July 4, 2019

“Il fatto che abbia avvertito il terremoto mentre ero nel bagno della palestra, ed abbia dato la colpa all’effetto immediato del succo è giusto, in effetti” è stata la reazione sarcastica dell’interprete di L.A.’s Finest Gabrielle Union.

Wow big earthquake in LA RIGHT NOW — Ron Jeremy (@RealRonJeremy) July 4, 2019

Mentre Ron Jeremy ha scritto semplicemente:”Wow, c’è stato proprio ora un grosso terremoto a Los Angeles”.

That was the biggest earthquake I’ve ever felt. — Kumail Nanjiani (@kumailn) July 4, 2019

L’attore di Silicon Valley Kumail Nanjiani ha scritto:”Questo è stato il terremoto più forte che abbia mai sentito”.

6.6 is strong. We felt a lil’ movement here in the valley, but all good. Prayers to those in D valley, Bakersfield, S Valley, Kern etc. Be safe, stay prepared. #mothernature — Dwayne Johnson (@TheRock) July 4, 2019

Dwayne Johnson ha invece commentato:“Abbiamo sentito un leggero movimento qui sul terreno, ma è tutto okay”.

Just heard about the earthquake in LA. Sending love to all my friends, family and, colleagues out there. Stay safe. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 4, 2019

Mark Ruffalo invece pare non si trovasse a Los Angeles al momento del terremoto, però ha inviato un messaggio ai suoi cari:”Ho appena sentito del terremoto a Los Angeles. Mando il mio supporto ed affetto a tutti i miei amici, alla mia famiglia, ed a tutti i colleghi. State al sicuro”.