Studio Ghibli: una super fan ha una collezione da Guinness World Record

Eloise Von Velvet, fan sfegatata dei film realizzati dallo Studio Ghibli, ha negli anni messo su una collezione che le è valsa un record nel libro dei primati

Fra gli studi d’animazione più noti e acclamati al mondo, lo Studio Ghibli ha fan sparsi in ogni angolo del pianeta, ben oltre i confini giapponesi, dove ha sede la base in cui maestri quali Hayao Miyazaki e Isao Takahata hanno dato vita a grandi capolavori della settima arte. I loro film, negli anni, hanno anche generato una grande mole di merchandising, che i fan acquistano desiderosi di decorare le proprie case con le immagini dei propri personaggi preferiti.

Se anche voi siete estimatori dei lavori dello Studio Ghibli ed esponete orgogliosi alcuni gadget o action figure de La città incantata o magari Kiki – Consegne a domicilio, preparatevi a veder ridimensionata la vostra collezione. La francese Eloise Jéglot, anche nota come Eloise Von Velvet, è infatti stata da poco insignita di un Guinness World Record, entrando di diritto nel libro dei primati.

Jéglot vanta infatti una collezione che comprende ben 1.304 oggetti, fra cui action figure, carillon, CD, DVD e giocattoli, legati ai film di Miyazaki & Co., rendendola la proprietaria della più grande collezione al mondo a tema Studio Ghibli. La passione di Jéglot per il collezionismo è scoccata quando, nel 2007, la sorella le regalò tre action figure de Il castello errante di Howl per il compleanno, ma il suo amore per i film si deve alla visione de Principessa Mononoke, che vide quando aveva 6 anni.

Nonostante la collezione sia già mastodontica, questa sembra destinata a farsi sempre più grande, con Jéglot che ha dichiarato come non smetterà mai di collezionare, definendola “la mia passiona, la mia vita”. Fra i suoi prossimi obiettivi? Un peluche di Totoro “davvero, davvero grande”. Di seguito, il video pubblicato dal canale ufficiale Guinness World Records.