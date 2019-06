Tom Holland ha già delle richieste da fare per i compagni di avventura di Spider-Man nel futuro della Marvel

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il futuro del Marvel Cinematic Universe è nelle mani degli altri supereroi oltre Captain America, Iron Man e Thor. Con due dei tre citati ormai fuori dai giochi e l’altro in giro per la galassia, è compito di Black Panther, Captain Marvel, Spider-Man e Doctor Strange quello di proteggere il mondo. Spider-Man: Far From Home, in particolare, arriverà nelle prossime settimane e sarà il primo film ad aprire la nuova era dei Marvel Studios.

Tom Holland, a questo proposito, sta già facendo le proprie richieste e, più di ogni altra, vorrebbe vedere il suo personaggio fare squadra con il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch nei prossimi progetti.

Quando CinemaBlend gli ha chiesto perché proprio Doctor Strange, Holland ha saputo fornire una risposta molto interessante:

Vorrei davvero fare squadra con Doctor Strange perché siamo entrambi di New York e semplicemente mi piace l’idea che un ragazzo di scienza faccia squadra con uno che fa magia, perché contraddice completamente qualsiasi cosa lui conosca.

“E mi piace l’idea che ci sia una vera scienza di cui parla Peter Parker” ha aggiunto “e che ci sia il borbottio di Doctor Strange, dove lui è tipo lì che parla della spaccatura del tempo, di questo e quell’altro. Quindi lo trovo divertente.”

Ma a quanto pare i Marvel Studios hanno dei piani completamente diversi per i due supereroi dal momento che anche un sequel di Doctor Strange sembra sia in lavorazione già da un anno.