I Marvel Studios incontreranno Donnie Yen (Ip Man, Rogue One: A Star Wars Story) e Ludi Lin (Power Rangers, Aquaman) per dei ruoli in Shang-Chi

Thar Hashtag Show ha riferito che lo studio di proprietà della Disney è “interessato” all’incontro con Lin per il ruolo titolare di Shang-Chi, un esperto artista marziale e maestro del kung-fu la cui abilità fisica lo rende uno dei combattenti più letali dell’universo Marvel.

Il sito si aspetta un maggior numero di nomi dalla ricerca della Marvel per il suo primo uomo leader asiatico nelle successive settimane.

Considerato per un ruolo non identificato di supporto, c’è anche l’icona di Hong Kong, Donnie Yen, che la Marvel spera di incontrare presto – potenzialmente per il ruolo descritto come un “saggio, vecchio statista”.

A dicembre, Ludi Lin ha detto che spera di conquistare il ruolo e portare il suo background di arti marziali al Marvel Cinematic Universe.

“È sicuramente qualcosa che voglio fare. Interpretare un supereroe asiatico. Per raccontare quella storia. Intendo idealmente, mi piacerebbe progettare il mio supereroe, creare la mia creazione. Ma penso che anche il mondo Marvel sia piuttosto incredibile“, ha detto Lin in un’intervista durante la promozione di Aquaman della Warner Bros.

“Soprattutto in onore di Stan Lee, la persona che ha creato tutto questo, intendo come un intero universo. Sapete cosa intendo? È davvero incredibile. E penso che sarebbe bello perché sarebbe un altro grande passo verso l’equità della rappresentazione“.

Hashtag ha dichiarato che Marvel punterebbe a cominciare la produzione di inizio novembre, per un lancio di Shang-Chi il 12 febbraio 2021. Destin Daniel Cretton (Short Term 12, The Glass Castle) dirige da una sceneggiatura scritta da Dave Callaham (Godzilla, Wonder Woman 1984).