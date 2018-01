Se c’è una cosa che il regista Brad Peyton ha voluto dal suo Rampage – Furia Animale, è far sì che il pubblico non riesca ad anticipare quello che gli offrirà il film da lì a poco.

Dopo aver lavorato con Dwayne Johnson in San Andreas, di cui è stato annunciato un sequel, Brad Peyton torna a lavorare con la star in questo nuovo action arricchito di mostri giganti. Rampage – Furia animale è tratto dal famoso videogioco arcade e vede The Rock nei panni di un primatologo che, dopo aver visto il suo amico George, un gorilla albino, trasformarsi in un’enorme bestia infuriata, intraprende una missione per salvare l’animale, mentre la città viene presa di mira da altre due creature gargantuesche: un lupo, che nell’ultimo trailer abbiamo visto volare, e un alligatore. Intervistato da IGN, il regista ha spiegato come dal film ci sia da aspettarsi solo l’inaspettato:

“Il mio obiettivo finale con questo film è stato ricordarvi genuinamente che i mostri sono spaventosi, ma i film di mostri sono pensati per essere divertenti. Con questi film, la sfida è essere costantemente imprevedibili e intrattenere di continuo. E penso che il fattore che più intrattiene è che non si possa semplicemente intuire cosa accadrà dopo. Perciò quando Dwayne dice: ‘Ovviamente il lupo vola,’ quello è solo una briciola del punto a cui queste creature possono arrivare e di ciò che possono fare. Abbiamo davvero scavato nella scienza.”

IGN ha anche pubblicato una foto che ritrae Dwayne Johnson faccia a faccia con Jeffrey Dean Morgan, che in Rampage – Furia animale interpreta un uomo pronto a tutto pur di eliminare la minaccia bestiale. Il cast comprende anche Joe Manganiello, Marley Shelton, Jake Lacy, Breanne Hil, P.J. Byrne, Jack Quaid, Matt Gerald e Malin Akerman. Il debutto nelle sale italiane è programmato per il 10 maggio.