Rambo e le sue trappole in una nuova immagine esclusiva di Rambo: Last Blood

Rambo: Last Blood vedrà John Rambo tornare dal pensionamento e i poveretti che hanno iniziato la lotta con lui capiranno presto perché è stata una cattiva idea. Il nuovo film vedrà Rambo tornare ai suoi vecchi trucchi in una battaglia contro un cartello della droga per salvare la figlia di un amico, ma rivelerà anche alcuni trucchi nuovi creando un mondo infernale per coloro che hanno messo piede nella sua proprietà. In vista del ritorno dell’iconico personaggio interpretato da Sylvester Stallone, USA Today ha rilasciato una nuova foto esclusiva.

Come abbiamo visto nel trailer, Rambo piazza una miriade di trappole e crea diversi cattivissimi scenari ad aspettare l’arrivo dei nemici. Come suggerisce il titolo Rambo: Last Blood sarà forse davvero la sua ultima volta sullo schermo, ma possiamo ancora immaginare che con un buon incasso al box office Rambo potrebbe apparire ancora.

Rambo: Last Blood è diretto da Adrian Grunberg e basato su una sceneggiatura di Matthew Cirulnick e Sylvester Stallone e vede nel cast Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adrianna Barraza, Yvette Monreal, Genie Kim aka Yenah Han, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada.

Rambo: Last Blood arriverà al cinema nelle sale italiane il prossimo 26 settembre.

Ecco la nuova immagine del film: