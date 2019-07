La componente del duo Chloe x Halle, Halle Bailey, è pronta per entrare a far parte del mondo Disney ne La Sirenetta

La cantante R & B è stata scelta per interpretare Ariel nel prossimo adattamento live-action della Disney, La Sirenetta. Sebbene il regista Rob Marshall abbia passato l’ultimo paio di mesi a incontrare vari talent, gli insider affermano che Halle Bailey sia stata la favorita dall’inizio dei casting.

“Dopo un’estesa ricerca, è stato ampiamente chiaro che Halle possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e sostanza – oltre a una gloriosa voce da cantante – tutte qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico“, ha detto Marshall in un comunicato. Halle Bailey si unisce a un cast che include Jacob Tremblay e Awkwafina, mentre Melissa McCarthy è in trattative per interpretare Ursula.

La Sirenetta incorporerà brani originali del film d’animazione del 1989 e brani nuovi del compositore originale Alan Menken e del creatore di Hamilton Lin-Manuel Miranda. Miranda sta anche producendo il film insieme a Marshall, Marc Platt e John DeLuca. David Magee ha scritto la sceneggiatura con Jane Goldman scrivendo una bozza precedente. Jessica Virtue e Allison Erlikhman stanno supervisionando per lo studio.

Il famoso film d’animazione del 1989 seguiva la principessa sirena Ariel mentre cercava di innamorarsi di un principe umano. Menken ha scritto la musica originale del film, incluse le canzoni In fondo al mar, Parte del tuo mondo e Baciala.

Il ruolo segna il debutto cinematografico della Bailey, dopo la formazione del suo gruppo musicale Chloe x Halle con la sorella Chloe nel 2015. La coppia è diventata famosa grazie alla pubblicazione delle cover di YouTube di Beyoncé prima che venissero scoperte dalla superstar R & B e dalla sua etichetta discografica. Dalla loro scoperta, il duo ha firmato un contratto discografico con Parkwood Entertainment e ha aperto le date del tour di Beyoncé, Lemonade.