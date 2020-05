Zack Snyder ha appena confermato la prossima uscita su HBO Max della sua versione di Justice League e l’attore di Deathstroke Joe Manganiello ha accennato a una scena post-credits originale

In seguito alla notizia del rilascio dello Snyder’s cut di Justice League si HBO Max, Joe Manganiello ha twittato tre emoji, rappresentanti una spada, una mazza e un teschio, suggerendo uno scontro col Batman di Ben Affleck. Potete vedere il tweet di Manganiello di seguito:

The original end credit scene…

⚔️ 🦇 💀 https://t.co/ZT76RG15w0 — JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) May 20, 2020

La versione cinematografica di Justice League ha visto il Deathstroke di Joe Manganiello incontrare il Lex Luthor di Jesse Eisenberg, includendo uno spunto per una una trama di Injustice League o Legion of Doom nei film futuri. Anche se non è chiaro quale potrebbe essere stata la scena post-credit originale, Zack Snyder aveva precedentemente confermato di aver effettivamente lavorato con Manganiello sulla scena.

Il ruolo di Manganiello nei panni di Deathstroke nel mondo DC ha avuto vita breve, dato che anche la sua presenza in The Batman è stata eliminata dopo che la Warner Bros. ha deciso di non andare avanti con la sceneggiatura che Affleck aveva scritto insieme a Geoff Johns. Si dice che il progetto sia stato ispirato da The Game di David Fincher, tuttavia, lo studio ha optato per una versione completamente nuova del Cavaliere Mascherato, che è ora interpretato da Robert Pattinson e ha Matt Reeves al timone.

Di seguito la sinossi di Justice League:

Alimentato dalla sua restaurata fiducia nell’umanità e ispirato all’atto disinteressato di Superman, Bruce Wayne chiede l’aiuto della sua nuova alleata, Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più grande. Insieme, Batman e Wonder Woman lavorano rapidamente per trovare e reclutare una squadra di metaumani per contrastare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa squadra di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash – potrebbe già essere troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Diretto da Zack Snyder, Justice League è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons e Ciarán Hinds.

