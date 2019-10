Una versione in 4k di Joker è stata rilasciata in Steelbook da Best buy, includendo il film con Joaquin Phenix in una risoluzione ultra HD e una confezione da collezione

Sebbene non sia stata annunciata ancora una data d’uscita prevista per lo Steelbook del film di Todd Phillips, in versione 4k, è possibile dare un’occhiata all’esclusiva versione del film. Inoltre, è possibile pre-ordinare il disco Blu-ray, contenente la versione Ultra Hd di Joker, attraverso il portale di Best buy e Amazon.

Mentre il film diretto da Todd Phillips continua a macinare incassi al box office, secondo le fonti e numerosi esperti, la versione di Joker in 4k Ultra HD permetterà di avere, anche da casa, una visione quanto più fedele possibile alla sala cinematografica. In questo modo, anche gli spettatori che non avranno avuto la possibilità di vedere il film al cinema, potranno godersi la straordinaria perfomance messa in scena da Joaquin Phoenix. L’attore, che ha vestito i panni del celeberrimo antagonista di Batman, ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è stato acclamato per la sua interpretazione dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo.

La versione 4K di Joker permetterà quindi di provare le stesse sensazioni vissute al cinema, e non solo. Infatti, lo Steelbook potrà essere sfoggiato come un esclusivo pezzo da collezione all’interno della propria raccolta di Blu-Ray.

