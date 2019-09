La star di Fast and Furious 8 Charlize Theron ha rivelato un nuovo sguardo alla criminale cyber-terrorista Cipher, che torna a minacciare Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia in Fast and Furious 9

“Cipher è la prima donna cattiva della serie. Anche se è così malvagia, c’è qualcosa di fighissimo in lei “, disse Charlize Theron a Entertainment Weekly in vista del suo debutto nel franchising nell’ottavo film del 2017. “C’è qualcosa di eccezionale nel vedere un personaggio entrare e prendere ciò che vuole“. La cattiva ha manipolato Toretto affinché voltasse le spalle alla sua famiglia, inclusa Letty (Michelle Rodriguez), come parte di un piano per lanciare il mondo nella guerra nucleare. Alla fine è fuggita dopo che l’improbabile alleato di Toretto, Deckard Shaw (Jason Statham), ha salvato il figlio di Toretto, che è stato usato come moneta di scambio per garantire la cooperazione forzata di Toretto.

I dettagli della trama di Fast and Furious 9 sono ancora piuttosto scarsi. Sappiamo che Charlize Theron ritornerà insieme ai veterani del franchising Jordana Brewster (Mia), Ludacris (Tej), Tyrese Gibson (Roman) e la star di Fast and Furious 7 e 8 Nathalie Emmanuel (Ramsey).

Visualizza questo post su Instagram She’s baaaaack #Fast9 Un post condiviso da Charlize Theron (@charlizeafrica) in data: 2 Set 2019 alle ore 6:28 PDT

Ad aggiungersi al cast di Fast and Furious 9 ci sono i nuovi arrivati nel franchising John Cena (Bumblebee) e Michael Rooker (Guardiani della Galassia) in ruoli sconosciuti.Diretto da Justin Lin (Fast Five), Universal Pictures porterà il nono film nelle sale cinematografiche il 22 maggio 2020. La pellicola sarà seguita da Fast and Furious 10 il 2 aprile 2021.