Bright 2 è “Ancora in lavorazione”: parola del suo regista David Ayer

Poco dopo il debutto di Bright su Netflix nel 2017, il servizio di streaming ha annunciato che il film avrebbe avuto un sequel, con David Ayer di ritorno alla regia.

Bright potrebbe non essere stato un capolavoro, ma il pubblico ha trovato molti aspetti avvincenti nel film fantasy interpretato da Will Smith, che ha ottenuto un consenso piuttosto nutrito. Tuttavia, nonostante una forte base fan base, Bright 2 deve ancora entrare in produzione, oltre due anni dopo essere stato annunciato.

Fortunatamente per i fan, ora sembra che Bright 2 stia ancora andando avanti, anche se tutto il vociferare al riguardo sia sostanzialmente scomparso. Dopo la presentazione di Fox di Deputy, la nuova serie prodotta da Ayer, al TCA questa settimana, al regista di Bright è stato chiesto se il sequel fosse davvero ancora una possibilità.

“Ancora in fase di sviluppo“, ha detto Ayer. “Ci stiamo lavorando così speriamo che saremo in grado di metterlo insieme presto. È una grande opportunità per tutti noi di esplorare di più quel mondo” – ha continuato – “Penso che la gente abbia avuto l’impressione che ci fossero molte porte da esplorare. Diceva tipo ‘Parlaci del drago. Raccontaci di questo, della storia’ Quindi è un mondo molto ricco e penso che ne analizzeremo un po ‘di più“.