Ecco i risultati di questo finesettimana al Box Office USA, dominato da Spider-Man: Far from home mentre Avengers: Endgame è a meno di 8 milioni dal record di Avatar

Spider-Man: Far from home reclama vittoria anche questa settimana negli USA, con 45 milioni di dollari che si sommano al totale che ammonta ormai a 274 milioni. In tutto il mondo, il film Sony è a quota 847 milioni di dollari, ed è il film di Spider-Man di maggior successo al livello internazionale con 572 milioni di dollari. Nel botteghino domestico batte le due nuove attese uscite di questa settimana, Crawl, che ha incassato 12 milioni, e Stuber con i suoi 8 milioni, entrambi usciti nelle sale statunitensi il 12 luglio.

Al secondo posto dopo Spider-Man: Far from home troviamo Toy Story 4, ancora forte alla sua quarta settimana con 20 milioni di dollari domestici: in tutto il film d’animazione Pixar ha totalizzato 346 milioni di dollari negli Stati Uniti. Al quinto posto nella classifica troviamo Yesterday, con 6.7 milioni di dollari nella sua terza settimana, per un totale di 48 milioni. The Farewell incassa $351.330, mentre Avengers: Endgame conta $76.601 e si apposta a 7.16 milioni di distanza dal record di incassi di Avatar. The Art of Self Defense si aggiudica $121.080 mentre Bethany Hamilton: Unstoppable ha incassato $250.000.