Nonostante Rachel Weisz sia stata annunciata come interprete di Melina in Black Widow, l’attrice potrebbe assumere l’identità della villain Iron Maiden?

Sabato, durante il panel dei Marvel Studios alla Hall H al San Diego Comic-Con 2019, Kevin Feige ha presentato il cast del primo film Marvel della Fase 4, Black Widow. Scarlett Johansson tornerà nei panni di Natasha Romanoff, alias Black Widow; a lei si uniscono David Harbour nei panni di Alexei, alias Guardiano Rosso, Florence Pugh nei panni di Yelena, O-T Fagbenle nei panni di Mason, e Rachel Weisz come Melina.

Sappiamo che Taskmaster sarà un villain nel film, ma una delle co-star soprammenzionate potrebbe rappresentare un’altra minaccia. Anche se annunciata come Melina, il personaggio di Rachel Weisz potrebbe essere Melina Vosrokoff, la villain corazzata nota come Iron Maiden.

Nei fumetti, la Vostokoff era un agente segreto russo, costantemente messa in ombra da Black Widow. Dopo essere cresciuta con un senso di frustrazione e un risentimento nei confronti di Natasha, la Vostokoff lascia l’intelligence russo e inizia a lavorare come un’agente freelance e un’assassina. In seguito, diviene una dei tanti assassini assunta da qualcun altro che porta rancore e intende assassinare la protagonista.

Iron Maiden, si unisce poi a un team di supervillain al femminile chiamato Femizons, con l’obiettivo di sterilizzare il pianeta, e fa di testa sua in un tentativo fallito di subentrare nell’organizzazione terrorista, basata sulla scienza, AIM. La sua ultima apparizione risale al momento in cui viene postata via dai Thunderbolts, mentre cercava di fuggire in Canada durante la Guerra Civile superumana.

Non sappiamo ancora con certezza se la Weisz interpreterà Iron Maiden, ma lo stesso nome di battesimo non sembra affatto una coincidenza. Inoltre, il preesistente rapporto con Natasha nei fumetti renderebbe l’inclusione della villain piuttosto sensata.

La dedizione della Marvel a diversificare le sue offerte sembra più forte che mai, volontà resa evidente durante il panel nella Hall H del SDCC. A Tal proposito, Scarlett Johansson si è indirizzata al futuro del MCU durante un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight, evidenziando una maggiore concentrazione di proprietà guidate da donne.

“Rachel Weisz ha detto ‘Deve essere fantastico lavorare con tutte queste splendide donne” ha dichiarato la Johansson. “E poi ha aggiunto, ‘Oh sì, e ci sono anche un paio di ragazzi’. Non so a voi, ma a me sembra che si prospetta un futuro Marvel tutto al femminile“.

Di seguito il video della dichiarazione della Johansson: