Finora Black Panther (QUI la nostra recensione) ha già accumulato una considerevole somma al box office, ed è nei cinema da nemmeno una settimana. L’amministratore delegato della Disney, Robert Iger, ha deciso di congratularsi con le persone “responsabili” per aver portato quest’idea sul grande schermo:

Il film sta avendo un buon riscontro sia dall’opinione pubblica che dalla critica americana, riuscendo a raggiungere una votazione del 97% su Rotten Tomatoes e un 77% tra gli spettatori. Il tutto è reso ancora più evidente dai risultati del box office: negli Stati Uniti, a fronte di soli 4 giorni di programmazione, la pellicola ha già incassato circa 235 milioni di dollari. Globalmente si parla di un incasso che si aggira attorno ai 169 milioni.

Vi ricordiamo che il personaggio interpretato da Chadwick Boseman ricomparirà nei panni del supereroe e Re T’Challa in Avengers: Infinity War, nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 25 Aprile 2018.

The world has embraced Black Panther, which has obliterated expectations, broken records & shattered myths. Powerful storytelling that

touches hearts, bridges cultures, opens minds. Grateful to @Marvelstudios, #RyanCoogler & the cast and crew. #BlackPanther #WakandaForever

— Robert Iger (@RobertIger) 20 febbraio 2018